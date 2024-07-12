Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

Украинский беспилотник сбили над Курской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях из-за падения обломков не сообщается.

Уничтоженный дрон относился к классу беспилотников самолетного типа, отметили в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

12 июля ВСУ атаковали еще один российский регион – Белгородскую область. Украинские дроны ударили по одному из населенных пунктов региона в тот момент, когда там находился губернатор Вячеслав Гладков — он не пострадал.