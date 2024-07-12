Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 12 июля 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

Украинский беспилотник сбили над Курской областью

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях из-за падения обломков не сообщается.

Уничтоженный дрон относился к классу беспилотников самолетного типа, отметили в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

12 июля ВСУ атаковали еще один российский регион – Белгородскую область. Украинские дроны ударили по одному из населенных пунктов региона в тот момент, когда там находился губернатор Вячеслав Гладков — он не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности о родителях 16 освобожденных из квартиры садистов детей

      В России захотели ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции

      Российскому ребенку с редким диагнозом СМА одобрили выдачу необходимого лекарства

      В МИД ответили на вопрос о мирном плане Трампа по Украине

      Выдачу льготной ипотеки в России оценили

      В России ответили на слова Трампа о начале конфликта на Украине

      Фурри собрали восемь миллионов рублей для помощи пожилым собакам

      Ударившего подростка чеченского блогера лишили водительских прав

      ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутку в Донецке

      В Грузии обвинили западных послов в шантаже страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше