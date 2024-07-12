Бразилия направит Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки»

Бразилия вскоре направит Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки»

Бразильские власти направят президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки» (G20), заявил РИА Новости руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

Он отметил, что приглашения отправят всем странам-участникам в ближайшие недели.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что на встрече G20, которая состоится 3-5 июля в Рио-де-Жанейро, Россия начнет жестко пресекать попытки искусственно политизировать вопросы экономического международного сотрудничества.

Дипломат отметил, что в ходе встречи планируется высказать позицию относительно непростой ситуации в международных отношениях, которая оборачивается постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами.