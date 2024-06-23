Россия начнет жестко пресекать политизацию экономических вопросов на встрече шерп G20

МИД РФ: Россия будет пресекать попытки политизировать экономические вопросы

На встрече шерп группы двадцати (G20), которая состоится 3-5 июля в Рио-де-Жанейро, Россия начнет жестко пресекать попытки искусственно политизировать вопросы экономического международного сотрудничества. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

Дипломат отметил, что в ходе встречи планируется высказать позицию относительно непростой ситуации в международных отношениях, которая оборачивается постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. «Будем жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания "семеркой" своих ложных однобоких оценок событий на международной арене», — заявил он.

Бердыев уточнил, что обсуждение геополитической проблематики будет затронуто «с подачи подстрекаемых США и англосаксами западных членов».

Дипломат также добавил, что российскую делегацию возглавит шерпа главы государства замначальника экспертного управления президента Светлана Лукаш.

Ранее сообщалось, что итоговый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, вопрос поездки на него президента России Владимира Путина пока не рассматривался.