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16:57, 23 июня 2024Мир

Россия начнет жестко пресекать политизацию экономических вопросов на встрече шерп G20

МИД РФ: Россия будет пресекать попытки политизировать экономические вопросы

Фото: Pilar Olivares / Reuters

На встрече шерп группы двадцати (G20), которая состоится 3-5 июля в Рио-де-Жанейро, Россия начнет жестко пресекать попытки искусственно политизировать вопросы экономического международного сотрудничества. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

Дипломат отметил, что в ходе встречи планируется высказать позицию относительно непростой ситуации в международных отношениях, которая оборачивается постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. «Будем жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания "семеркой" своих ложных однобоких оценок событий на международной арене», — заявил он.

Бердыев уточнил, что обсуждение геополитической проблематики будет затронуто «с подачи подстрекаемых США и англосаксами западных членов».

Дипломат также добавил, что российскую делегацию возглавит шерпа главы государства замначальника экспертного управления президента Светлана Лукаш.

Ранее сообщалось, что итоговый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, вопрос поездки на него президента России Владимира Путина пока не рассматривался.

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