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08:48, 12 июля 2024Мир

Меркель исполнила главную роль в комедийном сериале

Financial Times: Меркель исполнила главную роль в комедийном сериале

Кадр: сериал «Мисс Меркель»

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель исполнила главную роль в комедийном сериале «Мисс Меркель». Об этом сообщает Financial Times (FT).

В сериале «Мисс Меркель» экс-канцлер играет вымышленную героиню-однофамилицу, которая, выйдя на пенсию после пребывания на государственном посту, расследует преступления в компании мопса по кличке Гельмут. Издание назвало героиню Меркель «немецкой Мисс Марпл», вдохновленной персонажем детективных романов Агаты Кристи.

По данным издания, в сериале Меркель «все еще носит фирменные цветные пиджаки и непокорную стрижку-боб». В сюжете также содержатся отсылки к ситуациям, возникшим во время пребывания политика на посту канцлера Германии.

Издание отметило, что сериал отличается легким тоном и «дозой неуклюжего немецкого юмора». По данным FT, сериал стал хитом в Германии и вскоре будет представлен в дубляже на итальянском телеканале RAI.

Ранее сообщалось, что в ноябре будут выпущены мемуары Меркель под названием «Свобода: Воспоминания 1954-2021».

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      Елизавета Мытарева
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