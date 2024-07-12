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04:30, 12 июля 2024Ценности

Дуа Липа выступила на фестивале в прозрачном топе и микрошортах

Певица Дуа Липа выступила на фестивале Mad Cool в прозрачном топе и микрошортах
Дуа Липа

Дуа Липа. Кадр: El Mundo / YouTube

Британская певица и модель Дуа Липа выступила в откровенном образе на фестивале Mad Cool в Мадриде, Испания. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница вышла на сцену в прозрачном кроп-топе и микрошортах с черным кожаным ремнем в заклепках. Наряд артистки был украшен серебристыми пайетками и стразами.

Она также надела черные колготки в сетку и сапоги в тон ниже колен. В качестве украшений знаменитость выбрала серьги-пусеты и ожерелье в виде цепи, а также сделала макияж в коричневой гамме.

Ранее в июле американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, показала откровенные фото в бикини со словами «горжусь своим телом».

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      Карина Черных
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