Эмили Ратаковски приспустила трусы на камеру

Американская модель Эмили Ратаковски показала серию откровенных фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном размещенном снимке 33-летняя манекенщица запечатлена на фоне полок с книгами. При этом она предстала в облегающей белой футболке, приспустив серые трусы с белой шнуровкой на камеру. Также можно заметить, что знаменитость сделала легкий макияж с акцентом на коричневую помаду, надела ожерелье и распустила волосы.

«Дома на несколько дней», — подписала звезда пост, который набрал более 482 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски запечатлела себя в полосатом бюстгальтере от бикини, продемонстрировав на камеру пышную грудь.