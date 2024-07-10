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10:43, 10 июля 2024Ценности

Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась с фанатами откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя манекенщица запечатлела себя в полосатом бюстгальтере от бикини, продемонстрировав на камеру пышную грудь. На размещенном фото видно, что на ней солнцезащитные очки, оформленные в желтую оправу, золотой чокер с подвесками и серебряные круглые серьги. Также она сделала легкий макияж губ.

Фото: @emrata

Ранее сообщалось, что Ратаковски показала фото топлес. Тогда модель запечатлела себя без одежды, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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