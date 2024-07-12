Эрдоган заявил об отсутствии успеха Запада на Украине

Эрдоган заявил, что Запад не достиг на Украине желаемого результата

Запад на данный момент так и не достиг на Украине рассчитываемого результата, несмотря на всевозможную поддержку, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик пообщался с журналистами после возвращения из Вашингтона, где накануне прошел саммит НАТО, пишет РИА Новости.

«Мир стремительно меняется. В этих стремительных переменах особенно велика роль держав. Например, Россия солидарна с Китаем. Эта ситуация серьезно беспокоит Запад», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Запад оказывает Украине всевозможную поддержку, как денежную, так и оружием и боеприпасами. Но, несмотря на это, США и их союзники пока не достигли на Украине того результата, на который рассчитывали, добавил Эрдоган.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер рассказал, что ВСУ проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение. По мнению эксперта, трудно представить, что украинские военные смогут переломить ситуацию в свою сторону.

Западные СМИ, в свою очередь, ранее написали, что на саммите НАТО альянс дал понять, что Украине необходимо продолжать конфликт с Россией. По мнению журналистов, лидеры стран альянса не призывают Киев подводить конфликт к завершению, а мотивируют Вооруженные силы Украины продолжить боевые действия и провоцировать расширение конфликта.