Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 12 июля 2024Мир

В США заявили о проигрыше Украины на передовой

Миршаймер: ВСУ проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы показывают ужасные результаты на поле боя, русские одерживают верх, и сложно отрицать, что русские могут выиграть», — отметил он.

По мнению эксперта, трудно представить, что украинские военные смогут переломить ситуацию в свою сторону. Он отметил, что на данный момент президент США Джо Байден хочет убедить Киев, что он может рассчитывать на помощь Запада.

Ранее британский академик Ричард Саква заявил, что для начала переговоров между Россией и Украиной нет лучшего момента, чем прямо сейчас. Он подчеркнул, что рано или поздно всем сторонам придется начать переговорный процесс.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      Путин подписал закон о повышении налога на прибыль компаний

      Названы самые популярные места для рыбалки в России

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше