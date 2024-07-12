В США заявили о проигрыше Украины на передовой

Миршаймер: ВСУ проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы показывают ужасные результаты на поле боя, русские одерживают верх, и сложно отрицать, что русские могут выиграть», — отметил он.

По мнению эксперта, трудно представить, что украинские военные смогут переломить ситуацию в свою сторону. Он отметил, что на данный момент президент США Джо Байден хочет убедить Киев, что он может рассчитывать на помощь Запада.

Ранее британский академик Ричард Саква заявил, что для начала переговоров между Россией и Украиной нет лучшего момента, чем прямо сейчас. Он подчеркнул, что рано или поздно всем сторонам придется начать переговорный процесс.