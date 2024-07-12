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19:49, 12 июля 2024Наука и техника

В iPhone появится быстрая зарядка

ITHome: iPhone 16 Pro получит быструю зарядку мощностью 40 ватт

Фото: Unsplash

Запланированные на осень 2024 года смартфоны Apple впервые получат быструю зарядку. Об этом сообщает китайское издание ITHome со ссылкой на источники.

По информации источников, быстрая проводная зарядка мощностью 40 ватт появится во флагманских смартфонах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Также устройство будут поддерживать беспроводную зарядку на 20 ватт. Скорее всего, скорость зарядки в iPhone 16 и 16 Plus останется прежней.

Актуальные топовые модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могут заряжаться с максимальной мощностью 27 ватт, но только при использовании фирменного адаптера с портом USB-C. Максимальная скорость беспроводной зарядки MagSafe составляет 15 ватт.

По словам инсайдеров, поддержка мощной зарядки позволит решить проблему увеличения времени зарядки, вызванную увеличением емкости аккумулятора. Ожидается, что модели серии iPhone 16 получат увеличенную батарею.

В материале говорится, что сообщения о новых смартфонах Apple стали чаще появляться из-за скорого релиза устройств. Анонс девайсов серии iPhone 16 ожидается в середине сентября.

Ранее журналисты издания 9to5Mac рассказали, что корпорация Apple запланировала на осень выпуск нескольких гаджетов. Кроме телефонов линейки iPhone 16 компания должна представить новые наушники, умные часы, планшеты и компьютеры.

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      Андрей Ставицкий
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