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03:38, 12 июля 2024Мир

В Германии рассказали о замысле США против России

Депутат АдГ Шмидт: США планируют использовать ФРГ в качестве плацдарма против РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего плацдарма для дальнейшей эскалации в отношении РФ, заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, пишет РИА Новости.

По его словам, партия будет препятствовать таким планам. По мнению политика, планы США разместить дальнобойные ракеты на территории ФРГ с 2026 года — это очередной виток эскалации и противостояния между Вашингтоном и Москвой.

Шмидт уточнил, что Вашингтон использует немецкую землю в качестве плацдарма. «Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации», — рассказал он.

Ранее Reuters сообщило, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году.

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      Марина Совина
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