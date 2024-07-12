Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:34, 12 июля 2024Силовые структуры

Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

В Ростовской области глава ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм следственного изолятора. После случившегося комиссия ФСИН России начала служебную проверку, по итогам которой были уволены четыре сотрудника и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО.

Сейчас материалы с выявленными нарушениям отправили в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Там дадут правовую оценку.

Ранее сообщалось, что находившегося в золожниках 23-летнего инспектора перевели на административную должность в региональное управление ФСИН.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия показала в ООН обломки атаковавшего Запорожскую АЭС дрона ВСУ. Как на это отреагировали?

      24 страны НАТО заключили «Украинский договор»

      Цирковые медведи задрали россиянку на территории СНТ

      Меркель исполнила главную роль в комедийном сериале

      В МИД России допустили сбор разведданных миссией ЕС в Армении

      Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

      Заядлая нудистка рассказала о минусах своего увлечения

      Продавец электроники пожаловался на потребительский экстремизм россиян

      Россиянина осудят за совершенную 27 лет назад расправу над знакомым из-за татуировки

      11 машин столкнулись на шоссе в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше