Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

В Ростовской области глава ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм следственного изолятора. После случившегося комиссия ФСИН России начала служебную проверку, по итогам которой были уволены четыре сотрудника и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО.

Сейчас материалы с выявленными нарушениям отправили в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Там дадут правовую оценку.

Ранее сообщалось, что находившегося в золожниках 23-летнего инспектора перевели на административную должность в региональное управление ФСИН.

