Министры обороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества на 2024 год

Министры обороны Армении и Грузии подписали совместный план сотрудничества

Министры обороны Армении и Грузии Сурен Папикян и Ираклий Чиковани подписали план совместного сотрудничества на 2024 год, передает «Sputnik Армения».

«Состоялась беседа министра обороны Армении Сурена Папикяна с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани, за которой последовала встреча делегаций в расширенном составе», — отмечается в сообщении оборонного ведомства Армении.

Стороны, помимо подписания соглашения, представили друг другу проводимые реформы в вооруженных силах, обсудили сотрудничество Армении и Грузии в сфере обороны и региональной безопасности.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после парламентских выборов в 2025 года партия «Грузинская мечта» освободит Грузию от «господства либерального фашизма». Он добавил, что источник финансирования либерального фашизма — иностранные государства, и отметил, что поддержка этого движения на территории республики является преступлением против грузинского народа.