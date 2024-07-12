Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:40, 12 июля 2024Экономика

Грузооборот российских портов снизился

АСОП: грузооборот российских портов упал на 3,1 процента в январе-июне

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам первой половины 2024 года суммарный грузооборот российских морских портов сократился на 3,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и упал до отметки в 448,6 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

За этот период времени снизилась перевалка как сухих, так и наливных грузов, уточнили эксперты. Так, первый показатель в январе-июне сократился на 2,7 процента, до 219,9 миллиона тонн, а второй — на 3,5 процента, до 228,7 миллиона.

В ассоциации добавили, что наиболее существенное снижение в первом полугодии было зафиксировано в сегменте отгрузки пищевых грузов и угля. Так, перевалка первых сократилась на 12,1 процента, до 3,3 миллиона тонн, а второго — на 12 процентов, до 95,4 миллиона. Кроме того, заметно снизились и отгрузки нефтепродуктов — на 9,6 процента, до 66,7 миллиона тонн, а перевалка сырой нефти упала на 1,5 процента и составила 138,2 миллиона, резюмировали в АСОП.

Снижение грузооборота российских портов фиксируется не первый месяц. Так, по итогам января 2024 года спад в сравнении с тем же периодом 2023-го составил 6,2 процента, до 71 миллиона тонн. В сегменте перевалки сухих грузов произошло падение на 5,8 процента (до 32,8 миллиона тонн), наливных — на 6,5 процента (до 38,2 миллиона).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактник открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области и сбежал с автоматом. Есть погибшие

      Часть жителей одной страны законом призвали смеяться каждый день

      Глава Орловской области назвал власти затопленного весной Орска полными бездельниками

      В Кремле заявили о необходимости комплексных сделок с Украиной

      Названы самые популярные электрокары в России

      Испытания ледокола «Евпатий Коловрат» завершили

      На Украине одного из руководителей налоговой службы обвинили в коррупции

      Грузооборот российских портов снизился

      В России решили ужесточить ответственность за вовлечение детей в преступления

      Песков назвал удары ракетами НАТО по России опасным витком эскалации конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше