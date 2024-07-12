Грузооборот российских портов снизился

АСОП: грузооборот российских портов упал на 3,1 процента в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года суммарный грузооборот российских морских портов сократился на 3,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и упал до отметки в 448,6 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

За этот период времени снизилась перевалка как сухих, так и наливных грузов, уточнили эксперты. Так, первый показатель в январе-июне сократился на 2,7 процента, до 219,9 миллиона тонн, а второй — на 3,5 процента, до 228,7 миллиона.

В ассоциации добавили, что наиболее существенное снижение в первом полугодии было зафиксировано в сегменте отгрузки пищевых грузов и угля. Так, перевалка первых сократилась на 12,1 процента, до 3,3 миллиона тонн, а второго — на 12 процентов, до 95,4 миллиона. Кроме того, заметно снизились и отгрузки нефтепродуктов — на 9,6 процента, до 66,7 миллиона тонн, а перевалка сырой нефти упала на 1,5 процента и составила 138,2 миллиона, резюмировали в АСОП.

Снижение грузооборота российских портов фиксируется не первый месяц. Так, по итогам января 2024 года спад в сравнении с тем же периодом 2023-го составил 6,2 процента, до 71 миллиона тонн. В сегменте перевалки сухих грузов произошло падение на 5,8 процента (до 32,8 миллиона тонн), наливных — на 6,5 процента (до 38,2 миллиона).