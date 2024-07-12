Грузовик протаранил стоявшие на пункте пропуска платной российской трассы машины

Грузовик протаранил автомобили, стоявшие на пункте пропуска трассы M-4 «Дон»

Госавтоинспекция Ростовской области

В Чертковском районе Ростовской области грузовик «Газон Некст» протаранил машины, стоявшие на пункте пропуска платной трассы M-4 «Дон». Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 803 километре дороги. Как рассказали в ГАИ, водитель грузовика не справился с управлением и на скорости врезался в легковые автомобили. Жертвами стали три человека, находившиеся в машине «Лада Гранта», один из них — ребенок.

От столкновения также были повреждены три стоявшие впереди «Лады» авто. «На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГАИ.

Ранее стало известно, что пять человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении 11 машин на Московском шоссе в Нижегородской области.