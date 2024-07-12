В Японии изменили позицию по отношении к украинскому конфликту

Белая книга обороны: Япония больше не считает, что РФ потеряла мощь на Украине

Токио больше не считает, что «Россия потеряла военную мощь» на Украине, следует из проведенного РИА Новости анализа ежегодного доклада по обороне Японии — Белой книги обороны — за текущий и прошлый год.

В 2023 году последний абзац в разделе «о нападении РФ и обороне Украины» утверждал, что очевидно, что Россия «потеряла свою военную силу».

В 2024 году позиция по отношении к украинскому конфликту изменилась, тональность снизилась. «Нужно заставить Россию заплатить высокую цену», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что отношения Японии с Россией сложные из-за конфликта на Украине, однако Токио продолжит усилия по разрешению территориального спора и подписанию мирного договора. Вопрос о статусе Курильских островов осложнился из-за конфликта на Украине.