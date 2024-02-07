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13:54, 7 февраля 2024Мир

Премьер Японии назвал сложными отношения с Россией из-за Украины

Премьер Японии Кисида: отношения с Россией сложные из-за Украины
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Issei Kato / Reuters

Отношения Японии с Россией сложные из-за конфликта на Украине, однако Токио продолжит усилия по разрешению территориального спора и подписанию мирного договора. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе речи, произнесенной на ежегодном митинге «за возвращение северных территорий» (группы Курильских островов), передает Kyodo News.

«К сожалению, вопрос о северных территориях не решен и мирный договор не заключен (...) Возобновление обменной деятельности является одним из главных приоритетов в японо-российских отношениях», — отметил политик.

Издание напоминает, что вопрос о статусе Курильских островов осложнился из-за конфликта на Украине. В частности, были свернуты программы, позволявшие бывшим японским жителям островов совершать визиты.

Ранее МИД России пообещал жестко реагировать на недружественные выпады Японии. По мнению российской стороны, действия Японии стали недружественными с момента начало СВО, а также Токио «разжигает русофобские настроения».

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      Максим Габриелян
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