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16:49, 12 июля 2024Мир

Крушение самолета польских ВВС попало на видео

В аэропорту Гдыни разбился учебный самолет ВВС Польши М-346 Master

В аэропорту города Гдыня разбился учебно-тренировочный самолет ВВС Польши М-346 Master, сообщил представитель польского военного командования Марек Павляк в эфире TVP Info.

На кадрах видно, как самолет из виража выполнил несколько вращений вокруг своей оси, затем пилот предпринял попытку выровнять самолет из отрицательного тангажа, но потерпел неудачу и врезался во взлетно-посадочную полосу, после удара аппарат загорелся. Судя по видео, пилот не успел катапультироваться.

В конце видео оператор эмоционально прокомментировала инцидент, который случился у нее на глазах.

«Это была подготовка к воздушному выступлению. По сути, это все, что мы знаем на данный момент», — прокомментировал ситуацию Павляк.

Ранее сообщалось, что в Грузии разбился военный самолет Су-25. В оборонном ведомстве рассказали, что инцидент произошел во время учений. В результате крушения самолета пилоту штурмовика выжить не удалось.

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      Дмитрий Сотак
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