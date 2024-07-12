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02:22, 12 июля 2024Россия

Минздрав пообещал сделать все возможное для спасения пострадавших в Шебекино детей

Минздрав: врачи делают все возможное для спасения пострадавших в Шебекино детей

Фото: Globallookpress.com

Врачи делают все возможное для спасения детей, пострадавших при атаке дрона в Шебекино. Об этом заявил глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников в Telegram-канале.

«Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей», — написал он.

Исконников добавил, что пострадавшим оказывают помощь реаниматологи, травматологи, хирурги, медсестры и анестезиологи. После операций будут назначены консультации с федеральными медицинскими центрами.

Вечером 11 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с дрона город Шебекино в Белгородской области, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сброшенное взрывное устройство ранило пятерых детей во дворе жилого дома.

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