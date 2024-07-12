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11:03, 12 июля 2024Россия

Мотострелки России дали бой элитной Президентской бригаде Украины в «раю для диверсантов»

Мотострелки РФ дали бой Президентской бригаде Украины в Серебрянском лесничестве

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Российские мотострелки из группировки войск «Запад» дали бой элитной Президентской бригаде Нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в МО, бои с этим подразделением, а также с тремя механизированными бригадами Вооруженных сил Украины проходили в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое, а также в Серебрянском лесничестве и у балки Оливовского Яра. Во время боев с российскими мотострелками указанные подразделения потеряли до 460 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, среди которых — две гаубицы «Мста-Б».

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Военный эксперт Александр Ситников называл область Серебрянского лесничества раем для диверсантов. По его словам, в этом районе «великое множество мелких озер и болот перемеживаются с густыми зарослями».

Почетное название Первой президентской было присвоено бригаде в 2017 году «за боевые заслуги и мужество» ее бойцов.

Ранее Минобороны рассказало о боях российских военных со штурмовиками украинской бригады полиции «Ярость» — бойцам удалось отразить контратаку подразделения.

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      Марк Леонов
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