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13:53, 4 июля 2024Россия

Минобороны рассказало о боях российских военных со штурмовиками бригады ВСУ «Ярость»

МО: российские войска отразили контратаку штурмовой бригады ВСУ «Ярость»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские военные вступили в бой с штурмовой бригадой «Ярость» (украинское название — «Лють») Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили его контратаку. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По сообщению Минобороны, в столкновениях с штурмовиками элитного украинского подразделения участвовали войска группировки войск «Центр». Кроме подразделения «Ярость» в боях с российскими военными участвовали 31-я, 47-я и 95-я бригады ВСУ.

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В боях с подразделениями Армии России ВСУ потеряли до 490 военнослужащих. Сколько из них пришлось на бригаду «Ярость», не уточняется. Также украинские войска потеряли три танка и три гаубицы Д-30.

Подразделение «Ярость» — тактическое соединение Департамента полиции особого назначения Украины. Из открытых источников известно, что оно принимало участие в боях за Артемовск и Клещеевку.

Ранее, в конце июня 2024 года, российские военные вступили в бой с элитной первой президентской бригадой Нацгвардии Украины. Позднее, 4 июля, Россия нанесла удар по базе этого подразделения.

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      Марк Леонов
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