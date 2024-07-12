Мужчина с необычным секс-пристрастием обеспокоился из-за нежелания его девушки мыться

Мужчина признался, что возбуждается от своей партнерши, которая редко моется и не удаляет волосы на теле. Он рассказал о своем необычном секс-фетише на платформе Reddit и нашел поддержку, сообщает Daily Star.

Рассказчик сообщил, что его девушка моется через день, а также не бреет подмышки и зону бикини. При этом ее запах его очень заводит. Но в то же время мужчина беспокоится, что оральный секс может быть негигиеничным.

«Мне интересно, есть ли риск заниматься с ней сексом? У меня пока не было никаких проблем со здоровьем. Ей нравится быть грязной, а мне нравится ее запах», — написал он.

Пользователи сети поддержали секс-пристрастия мужчины. Они отметили, что многие люди принимают душ через день, и в этом нет ничего странного. «Вы не заразитесь болезнями от человека, который моется каждые два дня. Для этого должно пройти значительно больше времени, если это вообще произойдет. Венерические заболевания представляют гораздо больший риск», — заявил один из комментаторов.

Некоторые посетители сайта порадовались за пару, отметив, что не все могут похвастаться таким идеальным совпадением интересов.

Ранее секс-эксперт Несс Купер объяснила одержимость некоторых людей фут-фетишем. По словам Купер, причину появления столь необычного сексуального фетиша можно поискать в детстве — у человека формируется привязанность к ногам, когда он ползает вокруг них в младенчестве, что и приводит к положительным ассоциациям в будущем.