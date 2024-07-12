На пляжах российского курорта объявили охоту на голых туристов

В Лазаревском районе Сочи прошел рейд по поиску обнаженных посетителей пляжей

В Лазаревском районе Сочи объявили охоту на голых туристов — на пляжах российского курорта прошел рейд по поиску обнаженных отдыхающих. Об этом сообщается в Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) Сочи.

Уточняется, что четверых посетителей пляжа, которые загорали без одежды, доставили в отделение полиции. На них составили протоколы об административном правонарушении.

В МЦУ напомнили, что туристам запрещено не только находиться на пляжах голыми, но и купаться в неположенных местах, употреблять алкоголь и курить, разводить костры, выгуливать собак и выбрасывать мусор.

В августе 2023 года видео с загорающими топлес туристками на пляже в Сочи вызвало споры пользователей сети. Некоторые юзеры сочли такой внешний вид в общественном месте недопустимым. «Голая пусть идет на нудистский пляж», — написали юзеры.