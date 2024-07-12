Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:51, 12 июля 2024Экономика

На российских маркетплейсах появятся самолеты

Ozon запустит продажу российских легкомоторных самолетов стоимостью от ₽9 млн

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ozon запустит продажу российских легкомоторных самолетов. О появлении отечественных летательных аппаратов на маркетплейсах сообщает «Коммерсантъ».

Первоначально на площадке станут доступны пять СП-30 Первого ОКБ (Таганрог) стоимостью от 9,7 миллиона рублей и двухместный самолет-амфибия Borey (Borey Aircraft, Самара) за 15 миллионов рублей. В дальнейшем компания рассчитывает пополнить ассортимент самолетами для туризма и экстремального спорта.

Приобрести их можно будет как и автомобиль — выбрав место и время доставки. Продавец самолета оформит документы в Росавиации, после чего самолет доставляется в указанное место в согласованные с покупателем сроки. До момента покупки необходимо будет озаботиться наличием аэродрома для базирования.

Сейчас в России менее десяти производителей сверхлегких воздушных судов, готовых поставлять технику на рынок. По словам опрошенных экспертов, выход на маркетплейсы станет для производителей хорошим продвижением.

Замруководителя администрации президента России Максим Орешкин намекнул, что промышленное сотрудничество России и Индии может распространиться на авиастроительную отрасль. Так, в будущем российские летательные аппараты могут собираться в дружественной стране. Ранее Россия договорилась о сотрудничестве в области авиации с Белоруссией. Стороны собираются разработать легкий многоцелевой самолет «Освей». Он должен стать заменой самолету L-410, производство которого Россия не смогла организовать из-за отсутствия авионики.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России решили по-новому бороться с мошенниками. Банк остановит перевод, если клиент до этого долго говорил по телефону

      Россиянин упал замертво на собеседовании

      Российский военный до смерти забил подругу из-за отказа уйти из дома и получил 10 лет

      Рита Ора появилась на публике в платье с высоким разрезом

      МИД Литвы призвал поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь России

      Зоопарк стал кормить животных «леденцами из крови»

      Россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube

      Трамп призвал к быстрому достижению мира на Украине

      ФСБ задержала агента украинских спецслужб за передачу данных о российских военных

      На Украине призвали не считать F-16 чудо-оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше