На Украине закрыли более 20 туристических маршрутов для борьбы с уклонистами

В Карпатах закрыли более 20 туристических маршрутов для борьбы с уклонистами

На Украине закрыли более 20 туристических маршрутов в Карпатах. О мерах, принятых Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ) для борьбы с уклонистами, сообщил ТАСС.

Украинские пограничники ограничили доступ для туристов к горе Поп-Иван. Кроме того, подняться нельзя будет и на вершину горы Бребенескуль. Вместе с тем для посещения были закрыты высокогорное озеро Маричейка и Кривопольский перевал.

Причиной введения мер в ГПСУ назвали усиление пограничного режима.

Ранее стало известно, что в Черновицкой и Закарпатской областях Украины решили построить приграничные дороги для улучшения контроля границы. В настоящее время в регионах проложили порядка 52 километров трасс, в дальнейшем планируется обустроить еще около 700 километров.