Находившийся в квартире с полицейскими россиянин с красными волосами выпал из окна

V1.ru: в Волгограде находившийся в квартире с полицейскими мужчина выпал из окна

В Волгограде 30-летний мужчина с красными волосами, находившийся в квартире в наручниках рядом с сотрудниками полиции, выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

Как выяснило издание, все произошло в одном из домов поселка Речников на улице Лазоревой. Предположительно, оперативники пришли в квартиру россиянина, поскольку его заподозрили в распространении порнографических материалов с участием детей. Мужчина, как утверждает соседка, выступающая понятой, воспользовался моментом, когда полицейские отвлеклись, и бросился к открытому окну. Спасти его после падения не удалось.

«Его поймали на улице, надели наручники и завели в квартиру. Он наш сосед, жил один, прямо напротив», — поделилась одна из жительниц дома.

По словам соседей, мужчина часто экспериментировал с изменением внешности. В последнее время он ходил с ярко-красными волосами. Кроме того, жильцы характеризовали его как замкнутого, но вежливого человека.

Знакомая волгоградца утверждает, что он никогда не занимался распространением порнографии. В правоохранительных и следственных органах случившееся в квартире никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Королева сходил в гости, постеснялся попросить открыть дверь и выпал из окна.