Недовольные доноры заморозили 90 миллионов долларов и потребовали от Байдена уйти

NYT: недовольные Байденом доноры демократов заморозили 90 миллионов долларов

Недовольные нынешним президентом США Джо Байденом доноры Демократической партии заморозили 90 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Доноры требуют от Байдена выйти из президентской гонки, уступив место более достойному кандидату. Имена спонсоров не называются, известно только, что деньги должны были поступить пробайденовскому комитету политических действий Future Forward.

Такое поведение спонсоров происходит на фоне попыток некоторых влиятельных демократов добиться от Байдена выхода из кампании. Однако сам президент уходить не собирается, уверяя, что он способен победить Дональда Трампа.