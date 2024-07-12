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12:17, 12 июля 2024Россия

Опубликовано видео первых минут после нападения цирковых медведей на россиянку

Появилось видео из Парголово после нападения цирковых медведей на женщину

Появилось видео первых минут после нападения цирковых медведей на женщину в петербургском поселке Парголово. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как один из хищников ходит кругами по незапертому вольеру, второй находится в специальном открытом фургоне. Рядом с клетками лежит их хозяйка.

Как выяснило издание, сотрудники полиции приехали по вызову к месту трагедии после звонка ребенка. Сначала правоохранителям пришлось забраться на пристройку, поскольку животное угрожающее рычало.

РИА Новости разузнало, что женщина, которую растерзали медведи, была профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года.

Ранее сообщалось, что в Парголово два цирковых медведя задрали женщину на территории садового некоммерческого товарищества «Гипроникель».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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