Орбан показал кадры встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго

Премьер Венгрии Орбан показал кадры встречи с Трампом в поместье Мар-а-Лаго

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал в социальной сети X видео своей встречи в резиденции 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, на которое также попали кадры внутреннего убранства поместья.

«Мы продолжили миротворческую миссию в Мар-а-Лаго. [Бывший американский] президент Дональд Трамп за время своего срока полномочий уже доказал, что он миролюбивый человек. И он сделает это снова!» — говорится в сообщении, прикрепленном к публикации.

На видео также попали детали интерьера резиденции — обложка журнала Times с Трампом в золотой рамке, бутылка фирменного вина Трампа 2020 года, а также золотая статуя орла с копией текста Декларации о независимости США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Орбан не передавал Трампу писем от президента России Владимира Путина, так как не сообщал российскому лидеру о планах, касающихся встречи.

Утром 12 июля Орбан сообщил, что он провел встречу с бывшим американским лидером после завершения саммита НАТО. Политики обсудили урегулирование украинского конфликта.