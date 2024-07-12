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13:04, 12 июля 2024Путешествия

Оставшиеся без электричества гости отеля на российском курорте устроили бунт

Оставшиеся без света гости четырехзвездочного отеля в Анапе устроили бунт

Гости четырехзвездочного отеля Volna Sea Village в Анапе остались без электричества больше чем на сутки, устроили бунт и попали на видео. Его публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Автор ролика рассказал, что в соседних отелях этого российского курорта ситуация нормальная, а в «супердорогом лакшери-пафос-отеле Volna Sea Village света нет». По его словам, гости не могут воспользоваться туалетами и помыть детей. Кроме того, в номерах не работают кондиционеры.

«Люди готовы на штурм уже, я не знаю, что будет дальше», — признался автор.

Как сообщили изданию представители отеля, утром в пятницу, 12 июля, ситуация нормализовалась — там запустили генераторы. По данным источника, самый дешевый номер в Volna Sea Village в начале августа стоит 30 тысяч рублей в сутки.

Ранее переполненный центральный пляж этого российского курорта попал на видео. Автор публикации описал обстановку на нем словами «это не Китай, это Анапа».

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      Алина Черненко
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