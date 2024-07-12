Раскрыты расходы россиян на эмоциональное здоровье

«Авито Работа»: россияне готовы тратить до 15 тысяч на эмоциональное здоровье

Россияне в среднем готовы тратить на поддержание эмоционального и ментального здоровья до 15 тысяч рублей в месяц, рассказали «Ленте.ру» исследователи «Авито Работы». Эти средства тратят, как правило, на хобби, спорт, путешествия и здоровое питание.

Работающие россияне, опрошенные аналитиками, подчеркнули важность сохранения баланса между работой и личной жизнью для хорошего самочувствия. Выяснилось, что 52 процента поддерживают себя с помощью просмотра фильмов и прослушивания любимой музыки. 49 — проводя время с друзьями и семьей.

«Минимизация негатива и стремление сохранять комфортные взаимоотношения с окружающими так же, как и занятия спортом, помогают сохранять баланс 30 процентам россиян. 29 процентов респондентов занимаются любимым хобби, 23 — следят за временем отдыха: полноценным сном, расслаблением в выходные, 17 — регулярно путешествуют, а 13 — активно практикуют здоровое питание», — выяснили исследователи.

32 процента опрошенных готовы тратить на поддержание эмоционального благополучия до 5 тысяч рублей в месяц. 23 процента — до 10 тысяч рублей. Еще 11 процентов россиян тратят до 15 тысяч.

«Для 6 процентов населения приемлемо потратить от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. 4 процента готовы отдать на хобби и отдых до 30 тысяч, еще столько же — до 150», — рассказали в Авито Работе.

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