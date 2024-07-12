Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:00, 12 июля 2024Россия

Раскрыты расходы россиян на эмоциональное здоровье

«Авито Работа»: россияне готовы тратить до 15 тысяч на эмоциональное здоровье

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Россияне в среднем готовы тратить на поддержание эмоционального и ментального здоровья до 15 тысяч рублей в месяц, рассказали «Ленте.ру» исследователи «Авито Работы». Эти средства тратят, как правило, на хобби, спорт, путешествия и здоровое питание.

Работающие россияне, опрошенные аналитиками, подчеркнули важность сохранения баланса между работой и личной жизнью для хорошего самочувствия. Выяснилось, что 52 процента поддерживают себя с помощью просмотра фильмов и прослушивания любимой музыки. 49 — проводя время с друзьями и семьей.

«Минимизация негатива и стремление сохранять комфортные взаимоотношения с окружающими так же, как и занятия спортом, помогают сохранять баланс 30 процентам россиян. 29 процентов респондентов занимаются любимым хобби, 23 — следят за временем отдыха: полноценным сном, расслаблением в выходные, 17 — регулярно путешествуют, а 13 — активно практикуют здоровое питание», — выяснили исследователи.

32 процента опрошенных готовы тратить на поддержание эмоционального благополучия до 5 тысяч рублей в месяц. 23 процента — до 10 тысяч рублей. Еще 11 процентов россиян тратят до 15 тысяч.

«Для 6 процентов населения приемлемо потратить от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. 4 процента готовы отдать на хобби и отдых до 30 тысяч, еще столько же — до 150», — рассказали в Авито Работе.

Ранее эксперты «Авито Работы» составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в России. Топ возглавили дальнобойщики и бурильщики.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону в Тульской области. Беспилотник насквозь пробил стену завода

      Более 20 стран подписали соглашение для ускорения военной помощи Украине

      Байден заявил об отстутствии причин разговаривать с Путиным

      Байден ответил на вопрос об ударах ВСУ американским оружием вглубь России

      Москвичам рассказали о службе психологической помощи пациентам с онкологией

      Байден оговорился и назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом»

      В ЦБ рассказали про блокировки переводов в случае подозрительных звонков перед операцией

      Осужденный за коррупцию генерал-майор Росгвардии попросил отправить его на СВО

      Минздрав пообещал сделать все возможное для спасения пострадавших в Шебекино детей

      ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с Запорожской АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше