Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России

«Авито Работа»: дальнобойщик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом

Эксперты «Авито Работы» составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в России, изучив средние зарплатные предложения за первое полугодие 2024 года. Лидирующую позицию заняла профессия дальнобойщика. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, наиболее высокие средние зарплаты в первой половине текущего года работодатели готовы были предложить водителям-дальнобойщикам — 190 тысяч рублей в месяц. Это на 39 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия бурильщика со средней зарплатой для новых сотрудников в размере 147 тысяч рублей, что на 66 процентов больше по сравнению с первым полугодием 2023 года. На третьем месте — профессия горного мастера со средней зарплатой в 139 тысяч рублей в месяц и ее ростом на 29 процентов за год.

В пятерку самых высокооплачиваемых рабочих специальностей также вошли профессии фрезеровщика и прораба с предлагаемым заработком в размере 122 тысяч рублей и приростом 39 и 28 процентов соответственно.

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