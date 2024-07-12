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13:09, 12 июля 2024Мир

Песков назвал фейками данные о подготовке покушения на главу немецкого концерна

Песков: данные о якобы причастности РФ к покушению на главу Rheinmetall — фейки

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Кремле относятся к данным телеканала CNN о якобы причастности России к подготовке покушения на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall как к фейкам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил о якобы имевшемся плане покушения на генерального директора Rheinmetall, являющегося крупным поставщиком оружия Украине. Дополнительно отмечается, что за данным планом якобы могла стоять Россия. Однако никаких доказательств данного предположения приведено не было.

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      Семен Александров
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