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13:38, 12 июля 2024Мир

Песков назвал удары ракетами НАТО по России опасным витком эскалации конфликта

Песков: увеличение расстояний ударов ракетами НАТО — опасный виток эскалации

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Ракетами НАТО уже наносятся удары по территории России, а увеличение расстояний — опасный виток эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что касается увеличения этого расстояния, то это чистейшей воды провокация, новый, очень опасный виток эскалации напряженности», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее министерство обороны Великобритании было вынуждено выступить с отдельным уточняющим заявлением о том, что Лондон не давал Украине разрешения бить ее тактическими ракетами Storm Shadow по территории России, и тем самым опровергло слова украинского лидера Владимира Зеленского.

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      Семен Александров
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