Популярная блогерша попала в аварию в прямом эфире

Стримерша ExtraEmily в прямом эфире врезалась на велосипеде в полицейскую машину

Популярная американская стримерша, известная под ником ExtraEmily, попала в аварию в прямом эфире. Как сообщает Dexerto, она врезалась в полицейскую машину, когда ехала на велосипеде.

ExtraEmily вела онлайн-трансляцию, катаясь на велосипеде по Нью-Йорку. В какой-то момент, проезжая мимо другого велосипедиста, она врезалась в машину департамента полиции Нью-Йорка.

«Вы в порядке? Все хорошо? Боже, мне так жаль», — сказала блогерша, возвращаясь к автомобилю. Отмечается, что полицейский автомобиль в результате ДТП получил небольшие повреждения.

В материале указали, что во время прямых эфиров ExtraEmily и ранее случались аварии. В 2023 году, когда она вела трансляцию из автомобиля, в него врезалась другая машина. Кроме того, Twitch временно блокировал ее профиль за то, что она одновременно вела автомобиль и писала сообщения.

Ранее сообщалось, что вооруженные полицейские в прямом эфире пригрозили выстрелить в американского стримера, известного под ником Fousey. Причиной стал ложный вызов.