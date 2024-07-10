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20:11, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Полиция пригрозила стримеру расстрелом в прямом эфире

Полиция пригрозила стримеру Fousey выстрелить в него из-за ложного вызова

Кадр: Kick Clips / YouTube

Вооруженные полицейские в прямом эфире пригрозили выстрелить в популярного американского стримера, известного под ником Fousey (настоящее имя — Юсеф Эракат). Об этом пишет Sportskeeda.

Стример вел трансляцию, сидя в автомобиле на парковке, когда рядом с ним остановилась полицейская машина. Правоохранители вышли из нее и наставили на Эраката оружие.

«Поднимите руки вверх. Если вы попытаетесь что-то взять, в вас выстрелят», — крикнули мужчине полицейские, после чего потребовали высунуть руки из окна, а затем выйти из машины, поднять футболку и подойти к ним. Fousey проследовал всем указаниям. Все это время несколько вооруженных офицеров держали его под прицелом.

Затем полицейские осмотрели автомобиль стримера. Не найдя там ничего подозрительного, они спросили стримера, кто, по его мнению, мог сделать ложный вызов. Затем полицейские уехали.

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«Я сегодня весь день ныл о своей депрессии, о том, как я потерялся в жизни. Так что это стало чем-то вроде пощечины для меня: заткнись, все могло быть хуже. Благодаря этому я перестал ныть», — поиронизировал Fousey об инциденте.

Ранее сообщалось, что стример под ником YourRage из США получил серьезную травму глаза во время прямого эфира. Мужчину отвезли в больницу друзья.

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      Маргарита Щигарева
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