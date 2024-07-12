Порнозвезда пожаловалась на проблемы в личной жизни из-за работы

Порнозвезда Мэди Коллинз пожаловалась на проблемы в личной жизни из-за работы. Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube.

«Будучи порнозвездой, сложно заставить кого-то принять твою работу», — заявила Коллинз. По ее словам, мужчины, с которыми она когда-либо встречалась, не воспринимали ее всерьез.

При этом, как отметила порнозвезда, ей хочется завести серьезные отношения с человеком, который примет ее карьеру и будет нормально относиться к тому, что она снимается в порно. Звезда фильмов для взрослых призналась, что пока ей сложно представить, что она встретит такого мужчину.

Ранее новозеландская порноактриса Хейли Дэвис высказалась о губительном влиянии фильмов для взрослых на ее сексуальную жизнь. «В прошлом я была зависима от порно до такой степени, что во время секса мне было необходимо включать порно», — призналась она. Осознав проблему, порноактриса решила перестать смотреть откровенные видео.