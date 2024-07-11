Порноактриса раскрыла губительное влияние фильмов для взрослых на ее сексуальную жизнь

Новозеландская порноактриса Хейли Дэвис высказалась в подкасте Pillow Talk о губительном влиянии фильмов для взрослых на ее сексуальную жизнь. Выпуск вышел на YouTube.

«Должна сказать, что в прошлом я была зависима от порно до такой степени, что во время секса мне было необходимо включать порно. И это плохо, потому что, кроме порно, меня ничего не возбуждало», — сказала она. Осознав проблему, порноактриса решила перестать смотреть фильмы для взрослых. При этом Дэвис сочла, что умеренный просмотр откровенного контента не является чем-то нездоровым.

Порноактер, известный как Dredd, согласился с тем, что просмотр откровенного контента может вредить человеку. Звезда фильмов для взрослых связал это с повсеместной доступностью порнографии.

Дэвис и Dredd также заявили, что верят мнению ученых, которые утверждают, что просмотр откровенных видео может приводить к эректильной дисфункции.

Ранее Дэвис рассказала, что за полгода снялась в 300 фильмах для взрослых. По словам порноактрисы, из-за плотного графика ей приходилось пить обезболивающие.