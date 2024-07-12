Появились сообщения о падении самолета в Подмосковье

«112»: оперативные службы проверяют данные о падении самолета в Подмосковье

Оперативные службы России проверяют данные о падении пассажирского самолета в Подмосковье. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «112» 12 июля.

По информации источника, предполагается, что Sukhoi Superjet 100 упал в районе Коломны. Информация пока не подтверждена.

Ранее взлет самолета с пассажирами на борту во время сильного шторма в аэропорту Пальма-де-Майорка, Испания, попал на видео. Уточняется, что пилот приготовился к посадке, однако передумал в последнюю секунду и снова набрал высоту. Причиной стал заливший посадочную полосу проливной дождь.

