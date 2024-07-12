Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 12 июля 2024Бывший СССР

Президент Литвы раскрыл курс внешней политики страны

Науседа: курс внешней политики Литвы должен оставаться последовательным

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Переизбранный на второй срок президент Литвы Гитанас Науседа в инаугурационной речи раскрыл курс внешней политики страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш курс должен оставаться твердым и последовательным. Таким, какого мы придерживались на протяжении последних лет», — заявил глава государства.

Науседа также подчеркнул важность укрепления безопасности республики. По его словам, если у граждан Литвы не будет их государства, у них «не будет ничего».

О переизбрании Науседы на новый срок стало известно 27 мая. Он одержал победу во втором туре выборов. Его кандидатура набрала более 74 процентов голосов, в то время как конкурента Науседы премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните поддержали только около 24 процентов избирателей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности о родителях 16 освобожденных из квартиры садистов детей

      Россияне описали свой идеальный отпуск

      В Перми начали искать выбросившую в мусор чемодан с телом ребенка россиянку

      В России захотели ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции

      Российскому ребенку с редким диагнозом СМА одобрили выдачу необходимого лекарства

      В МИД ответили на вопрос о мирном плане Трампа по Украине

      Выдачу льготной ипотеки в России оценили

      В России ответили на слова Трампа о начале конфликта на Украине

      Фурри собрали восемь миллионов рублей для помощи пожилым собакам

      Ударившего подростка чеченского блогера лишили водительских прав

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше