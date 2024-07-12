Президент Литвы раскрыл курс внешней политики страны

Науседа: курс внешней политики Литвы должен оставаться последовательным

Переизбранный на второй срок президент Литвы Гитанас Науседа в инаугурационной речи раскрыл курс внешней политики страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш курс должен оставаться твердым и последовательным. Таким, какого мы придерживались на протяжении последних лет», — заявил глава государства.

Науседа также подчеркнул важность укрепления безопасности республики. По его словам, если у граждан Литвы не будет их государства, у них «не будет ничего».

О переизбрании Науседы на новый срок стало известно 27 мая. Он одержал победу во втором туре выборов. Его кандидатура набрала более 74 процентов голосов, в то время как конкурента Науседы премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните поддержали только около 24 процентов избирателей.