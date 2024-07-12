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14:13, 12 июля 2024Экономика

Производство Lada резко выросло

Представитель «АвтоВАЗа» Ильинский: производство Lada выросло на 73 процента

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы производства автомобилей модельного ряда Lada выросли на 73 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 235 815 единиц. Об этом заявил представитель концерна «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что речь идет об объемах выпуска на двух российских предприятиях концерна, расположенных в Ижевске и Тольятти. За этот период времени производство автомобилей семейства Granta выросло на 37,4 процента и составило 110 797 единиц. В свою очередь, выпуск машин Vesta увеличился в 3,5 раза, до 68,26 тысячи штук.

Суммарные объемы производства автомобилей Niva за первое полугодие выросли на 49 процентов и составили 52 968 единиц. Выпуск машин семейства Largus, которые с середины мая сходят с конвейера на заводе в Ижевске, за это время достиг отметки в 3,79 тысячи штук, резюмировал Ильинский.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя «АвтоВАЗа» сообщило о решении руководства российского концерна начать сборку автомобилей семейства Niva с подушками безопасности в четвертом квартале 2024 года. При этом на модели Legend подобный механизм будет исключительно у водителя, а на Travel-версии — у водителя и переднего пассажира.

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