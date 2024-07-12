Путин встретится с главой приграничного российского региона

Песков заявил, что Путин встретится с главой Запорожской области Балицким

Президент России Владимир Путин проведет разговор с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, президент вернулся из Санкт-Петербурга и 12 июля будет работать в Ново-Огарево.

«В течение дня у него будет несколько рабочих встреч, одна из них ближе к вечеру, он встретится с главой Запорожской области Балицким, она будет открытая», — сказал он.

Представитель Кремля также сообщил, что Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Накануне в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России и председателя Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммада Багера Галибафа. В переговорах также приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.