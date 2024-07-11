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16:35, 11 июля 2024Мир

Путин встретился со спикером парламента Ирана

В Санкт-Петербурге прошла встреча Путина и спикера парламента Ирана Галибафа

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммада Багера Галибафа. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо российского лидера и спикера иранского парламента, в переговорах приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Встреча была проведена на полях Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин допустил, что в будущем будет создан парламент БРИКС, так как его появление соответствовало бы ценностям и принципам организации.

Российский лидер также отметил, что усилиям БРИКС по развитию многополярного мира сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда».

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      Елизавета Мытарева
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