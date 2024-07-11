Путин встретился со спикером парламента Ирана

В Санкт-Петербурге прошла встреча Путина и спикера парламента Ирана Галибафа

В Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммада Багера Галибафа. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо российского лидера и спикера иранского парламента, в переговорах приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Встреча была проведена на полях Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин допустил, что в будущем будет создан парламент БРИКС, так как его появление соответствовало бы ценностям и принципам организации.

Российский лидер также отметил, что усилиям БРИКС по развитию многополярного мира сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда».