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22:37, 12 июля 2024Силовые структуры

Раскрыт путь отхода готовившего нападение на храм в Адыгее террориста

Готовивший нападение на храм в Майкопе террорист планировал сбежать в Стамбул

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

18-летний злоумышленник, готовивший нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, планировал после теракта сбежать в Турцию. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Адыгеи.

Выяснилось, что ранее не судимый гражданин России и Таджикистана стал сторонником «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и решил учинить расправу над священнослужителями и охранниками, после чего поджечь здание храма. Также он купил билет до Стамбула.

11 июля ФСБ сообщила о предотвращении террористической атаки. Для осуществления своего плана иностранец провел разведку местности, составил схему атаки, а также купил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства и сделал его. Он хотел снимать террористический акт на видео, а потом опубликовать его в социальных сетях.

Злоумышленника арестовали. Он будет находиться в СИЗО до 10 сентября.

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      Марина Совина
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