В Запорожской области сообщили о взрывах в Бердянске

Владимир Рогов заявил о двух взрывах в Бердянске на юге Запорожской области

В Бердянске на юге Запорожской области произошли два взрыва. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Жители главных морских ворот Запорожской области слышали два взрыва», — заявил он. По его словам, предварительно, причиной стала работа систем противовоздушной обороны (ПВО) России по дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рогов пообещал привести подробности позже.

Ранее в ночь на 5 июля ВСУ выпустили по России 50 беспилотников. 26 из них средства ПВО сбили в Запорожской области, 10 — в Ростовской и еще 14 — в Краснодарском крае.