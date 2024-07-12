Россиянин попытался похитить деревья почти на 900 тысяч рублей и был осужден

В Удмуртии суд оштрафовал мужчину за попытку похитить деревья на 900 тыс. рублей

В Удмуртии суд оштрафовал на 140 тысяч рублей 30-летнего местного жителя за попытку похитить деревья почти на 900 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, с 23 по 26 февраля подсудимый хотел похитить 67 елей и 19 пихт стоимостью более 894 тысячи рублей. Таким образом он мог причинить ущерб администрации района, однако его вовремя задержали и пресекли незаконные действия.

Ранее сообщалось, что бизнесмена Александра Нусса, который похитил деньги, полученные в качестве кредита для создания комплекса по переработке леса в Красноярском крае, осудят.