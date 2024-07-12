Россиянин ударил по руке силовика и был осужден

В Свердловской области суд приговорил мужчину за удар по руке сотрудника ДПС

В Свердловской области суд приговорил к двум годам колонии строгого режима местного жителя, который ударил по руке сотрудника ДПС. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Он также выплатил силовику 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчину признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

Днем 11 декабря 2023 года осужденный не включил на своем автомобиле фары ближнего света или ходовые огни. За это его остановил сотрудник ДПС. При этом водитель отказался предоставлять силовику документы. Тогда сотрудник правоохранительных органов просунул руку через приоткрытое окно водительской двери, чтобы открыть дверь и извлечь подсудимого из салона машины. Фигурант решил этому помешать, поэтому не менее шести раз ударил силовика по руке.

Ранее в Калужской области местный житель ударил кулаком по лицу росгвардейца в отделении полиции. Теперь он пойдет под суд.

