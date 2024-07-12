Россиянина осудят за совершенную 21 год назад расправу над 17-летней знакомой

В Красноярском крае будут судить мужчину, убившего 17-летнюю подругу в 2003 году

В Красноярском крае суд рассмотрит дело мужчины, расправившегося с 17-летней девушкой 21 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, в 2003 году в полицию поступило заявление от жительницы поселка Тура о исчезновении ее дочери. Найти девушку и лицо, причастное к ее пропаже, не удалось. В 2024 году следователи повторно изучили материалы дела и допросили свидетелей. Они выяснили, что в июле 2003 года ночью местный житель встретил в кафе знакомую и предложил ей покататься на автомобиле. Молодые люди уехали в лес и выпивали. Они поссорились. Тогда потерпевшая вышла из машины и направилась в ближайший поселок, но обвиняемый поехал на ней. Из-за неосторожных действий он наехал на подругу. Вместо того чтобы помочь ей и вызвать скорую помощь, он удушил пострадавшую и спрятал в лесу.

Россиянин обвиняется по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ. Он признал вину.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Самарской области, который в 1996 году расправился со знакомым из-за татуировки.

