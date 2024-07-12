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08:23, 12 июля 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную 27 лет назад расправу над знакомым из-за татуировки

В Красноярском крае осудят мужчину за убийство знакомого 27-летней давности

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Самарской области, который в 1996 году расправился со знакомым из-за татуировки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 102 УК РСФСР. Он признал свою вину и подробно все рассказал.

3 ноября 1996 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире жилого дома в Норильске 28-летнего мужчины без признаков жизни с колото-резаными ранениями различных частей тела. Следователи завели дело, но тогда на след обвиняемого выйти не смогли. В июне 2024 года правоохранители снова вернулись к этому делу и раскрыли причастность жителя Самарской области.

По версии следствия, ночью 3 ноября 1996 года обвиняемый пришел в гости к потерпевшему и они стали вместе выпивать. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт из-за того, что потерпевший не смог объяснить значение имевшейся на его теле татуировки. Тогда обвиняемый взял нож и много раз ударил им знакомого. После этого фигурант собрал в пакет вещественные доказательства и выбросил их в подвал одного из домов в Норильске. Через какое-то время он переехал в Самарскую область.

Ранее в Череповце суд приговорил к 25 годам колонии особого режима 50-летнего местного жителя, который в 2005 году расправился с таксистом.

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