Россиянину дали срок за сексуальное насилие над дочерью

В Краснодарском крае мужчине дали 14 лет за сексуальное насилие над дочерью

В Краснодарском крае россиянину дали 14 лет колонии за многолетнее сексуальное насилие над дочерью. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с сентября 2021 года, когда девочке было 11 лет, осужденный совершал в отношении нее действия сексуального характера в арендованной квартире в Ейске. Это продолжалось до февраля 2024 года, когда преступления вскрылись. По результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

23 мая в Москве задержали россиянина, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девятилетних детей.