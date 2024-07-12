Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:53, 12 июля 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за сексуальное насилие над дочерью

В Краснодарском крае мужчине дали 14 лет за сексуальное насилие над дочерью

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

В Краснодарском крае россиянину дали 14 лет колонии за многолетнее сексуальное насилие над дочерью. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с сентября 2021 года, когда девочке было 11 лет, осужденный совершал в отношении нее действия сексуального характера в арендованной квартире в Ейске. Это продолжалось до февраля 2024 года, когда преступления вскрылись. По результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

23 мая в Москве задержали россиянина, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девятилетних детей.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Жертвами авиакатастрофы SSJ 100 в Подмосковье стали трое пилотов. Что командир сказал жене перед трагедией?

      Серена Уильямс пошутила над Шараповой в песне

      Гинеколог назвала убивающее женское либидо количество алкоголя

      Восточный получил стеллажи для «Ангары»

      В Госдуме раскрыли масштаб воровства в Минобороны

      Вышел первый трейлер нового «Капитана Америки»

      Российский город оказался под угрозой затопления

      Порнозвезда пожаловалась на проблемы в личной жизни из-за работы

      Названы преимущества российских истребителей перед F-16

      На Украине закрыли более 20 туристических маршрутов для борьбы с уклонистами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше